Песков: Упомянутая Путиным проблема с вакцинами от ковида в одном из регионов решена

Песков заявил, что помянутая Путиным проблема с вакцинами от ковида в одном из регионов решена. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время своего выступления перед журналистами в пятницу, 23 июля, заявил, что проблема с вакцинами в одном из регионов РФ, о котором ранее упоминал Владимир Путин, решена. Однако он не стал называть субъект, о котором говорил президент.

"Президент не стал называть этот регион, поэтому я тоже не могу его назвать", - сказал Песков. При этом он отметил, что со всеми регионами в данном случае ведется постоянная работа.

На совещании с членами правительства в среду, 21 июля, президент России потребовал обратить дополнительное внимание на вопросы логистики и распределения вакцин от коронавируса в регионах страны. Глава государства подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольной, но нужно убеждать людей делать прививку, чтобы избежать отрицательных последствий.