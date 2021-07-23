Центробанк: годовая инфляция в России в 2021 году составит 5,7-6,2% Фото: Анастасия ОСИПОВА

Годовая инфляция в России в ткущем году составит 5,7-6,2 процента. Такой прогноз дал. Центробанк.

При этом, согласно прогнозам регулятора, в следующем году, годовая инфляция снизится до 4,0–4,5 процентов и в дальнейшем будет находиться вблизи 4 процентов.

По прогнозу Центробанка, устойчивое замедление годовой инфляции стоит ждать во втором полугодии текущего года. «Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, в марте повысились и находятся значимо выше 4% в годовом выражении», - сообщает регулятор.

Отмечается, что инфляционные ожидания населения, по данным Центробанка, остаются на повышенных уровнях по сравнению с периодом до начала пандемии коронавирусной инфекции.

Кроме того, Банк России, повысил прогноз по темпам роста ВВП России в 2021 году до 4-4,5 процентов (с 3-4 процентов).

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 23 июля, регулятор пошел на самое резкое повышение ключевой ставки с 2014 года. Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 6,5 процента. Так Центробанк реагирует на ускорение инфляции.