Спрос на услуги доставки в России вырос более чем на 40%

В России вырос спрос на услуги доставки Фото: Василий Вахрин

В июле текущего года спрос на услуги доставки в России вырос на 42% по сравнению с июлем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования IT-компании «Такском».

По данным аналитиков, больше всего вырос спрос на доставку одежды и обуви – на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 41% спрос поднялся на доставку готовой еды, а еще на 23% - на доставку продуктов, пишет RT.

Исследователи также установили, что в первой половине 2021 года средняя стоимость доставки в России составила 386 рублей, что на 33% выше показателя 2020 года.

«Это может быть связано как с системой QR-кодов, которая вводилась в Москве и ещё нескольких регионах с целью противодействия коронавирусу, так и с тем, что в накаляющихся условиях очередной волны пандемии граждане опасаются посещать общественные места, предпочитая есть любимые блюда дома», - объяснил результаты исследования руководитель департамента развития бизнеса ОФД «Такском» Артём Меликджанян.

Напомним, ранее в Москве и Подмосковье на фоне пандемии коронавируса временно вводились новые ограничительные меры. На протяжении нескольких недель попасть в кафе и рестораны могли только привитые или переболевшие ковидом посетители, а также владельцы свежего отрицательного ПЦР-теста. С 19 июля эти ограничения были отменены в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе, передает Пятый канал.