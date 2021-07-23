Мурашко сообщил о росте темпов вакцинации от коронавируса в три раза в ряде регионов РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В некоторых российских регионах темпы вакцинации от коронавирусной инфекции увеличены в три раза. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Как отметил глава Минздрава, по данному показателю лидируют Москва, Чечня, Краснодарский край, а также Московская, Тульская Смоленская и Белгородская область.

«На сегодняшний день в три раза и более увеличили темпы вакцинации регионы, такие как Москва, Тверская область, Смоленская, Краснодарский край, Тульская область», - рассказал глава ведомства.

Мурашко сообщил, что первую прививку от коронавируса сделали уже 35 миллионов россиян. По его словам, на сегодняшний день под медицинским наблюдением в стране находится 897 тысяч больных с подозрением на COVID-19. Из них 78 процентов лечатся амбулаторно. Он также заявил, что в ряд российских регионов будут направлены медицинские бригады.