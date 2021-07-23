Минздрав РФ направит медицинские бригады в ряд российских регионов Фото: Александр ГЛУЗ

Министерство здравоохранения РФ направляет бригады врачей в те российские регионы, которые нуждаются в дополнительных медицинских работниках. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в пятницу, 23 июля, на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Мы в том числе сейчас направляем врачебные бригады в регионы, где особо в этом нуждаются», - заявил министр здравоохранения.

Мурашко отметил, что все средства для амбулаторного обеспечения лекарствами доведены до регионов страны. По его словам, нагрузка на реанимационные отделения на сегодняшний день остается высокой, однако мест достаточно.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своей речи Мурашко также сообщил, что в некоторых российских регионах темпы вакцинации от коронавирусной инфекции увеличены в три раза. Глава Минздрава уточнил, что по данному показателю лидируют Москва, Краснодарский край, Чечня, а также Московская, Тульская и Смоленская области.