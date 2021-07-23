Володин призвал ужесточить уголовное наказание за телефонное мошенничество. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уголовное наказание за телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета должно быть увеличено.

"Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав. Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме. Сегодня этого нет", - написал политик в своем Telegram-канале.

Он считает, что этот вопрос необходимо рассмотреть в числе приоритетных после выборов в Государственную думу осенью 2021 года.

Напомним, в России предусмотрено уголовное наказание за телефонное мошенничество до пяти лет тюрьмы. Однако, как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, личные данные граждан России все равно попадают в общий доступ.