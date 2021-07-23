Суд назначил лингвистическую экспертизу по делу о пропаганде наркотиков в роликах Дудя Фото: кадр из видео

По административному делу о пропаганде наркотиков в видеороликах блогера Юрия Дудя назначено проведение психолого-лингвистической экспертизы, сообщил представитель Зюзинского суда Москвы.

Новое судебное заседание будет назначено после экспертизы и возвращения дела в суд, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в начале апреля 2021 Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков России с просьбой провести проверку одного из интервью Дудя на пропаганду наркотиков. Как уточнялось, неоднозначное интервью блогера увидели волонтеры организации, однако не уточнялось, о каком именно видео идет речь.

МВД после проверки интервью Дудя возбудило административное дело. Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявляла, что официальные психо-лингвистические судебные экспертизы подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера.