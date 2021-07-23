Профессор Анча Баранова рассказала о пользе масок во время пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Маски не так бесполезны, как считают многие, их необходимо надевать в помещениях, где риск заболеть коронавирусом по сравнению с улицей гораздо выше, высказала мнение доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Их нужно использовать внутри помещения: там у нас температуры плюс 40 все-таки нет, поэтому здесь маски носить возможно и не так тяжело. На улице у нас вирус, кстати, практически не передается…А вот внутри помещения от человека подхватит вирус вполне реально», – рассказала эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Баранова предупредила, что маски полезны только тогда, когда все окружающие ходят в них. В противном случае риск заразиться коронавирусом сохраняется. Обязательным же ношение маски должно быть для тех, кто является распространителем инфекции, отметила специалист. «Она снижает концентрацию распространяемого вами вируса настолько, что он становится гораздо менее опасным для окружающих. Так что все имеет смысл, если мы друг другу помогаем», – заключила биолог.

Как писал сайт kp.ru, ранее Баранова рассказала, почему основным каналом передачи коронавируса является семья.