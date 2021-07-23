Анча Баранова: "Россия впереди планеты всей в области вакцинации"

Анча Баранова заявила, что Россия "впереди планеты всей в области вакцинации" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала об успехах России в области вакцинации от коронавирусной инфекции.

- Россия впереди планеты всей, не только в области балета, а еще и в области вакцинации. В разных странах созданы свои системы общественной медицины. И они выстраиваются не только в соответствии с биологическими законами, но еще исходя из принципа максимально эффективного расходования ресурсов. В России для населения доступно очень много всякой медицинской информации. Есть различные тесты и люди активно измеряют свой уровень антител, спорят какой уровень является защитным. У нас есть три вакцины по ним ведутся бурные общественные обсуждения. Мы обсуждаем и западные вакцины тоже - как они действуют? А во многих других странах таких дебатов попросту нет, — сказала специалист в разговоре с kp.ru.

Баранова сообщила, что в Соединенных Штатах можно измерить антительный ответ только по запросу врача. В Великобритании и Канаде такой тест пройти практически невозможно, такие случаи ограничены клиническими ситуациями.

Ранее Анча Баранова рассказала об эффективности кольцевого иммунитета от коронавирусной инфекции. По ее словам, кольцевая вакцинация стала одним из факторов, которые помогли сбить волну заболеваний в Индии.

Напомним, Анча Баранова в интервью kp.ru рассказала о том, насколько эффективна ревакцинация от коронавирусной инфекции, сколько раз можно повторно делать прививку и о пользе медицинских масок.