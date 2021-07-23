Набиуллина: пока рано говорить о завершении цикла повышения ключевой ставки

Эльвира Набиуллина заявила, что пока рано говорить о завершении цикла повышения ключевой ставки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пока преждевременно говорить о завершении цикла повышения ключевой ставки, однако не исключено, что июльское повышение может стать последним.

- По нашему уточненному прогнозу, в следующем году средняя ключевая ставка составит 6-7% годовых. В дальнейшем, по мере снижения инфляционных ожиданий и замедления инфляции, ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон – этот диапазон мы продолжаем оценивать в 5-6% при инфляции на цели Банка России вблизи 4%, — сказала она на пресс-конференции.

Напомним, ранее Банк России принял решение поднять ключевую ставку до 6,5%. Расширение спроса идет более высокими темпами, чем наращивание производства, что может привести к продолжительной инфляции. Решение Центробанка повысить ключевую ставку направлено на ограничение этого риска.Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от складывающейся ситуации и приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции и развития экономики, отмечалось в сообщении Центробанка.