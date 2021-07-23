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Экономика23 июля 2021 15:54

Набиуллина: Рост цен на туристические услуги внес заметный вклад в инфляцию в июне

По словам главы ЦБ, говорить об устойчивом замедлении инфляции пока нельзя
Анастасия РЫШКОВА
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По словам главы ЦБ, говорить об устойчивом замедлении инфляции пока нельзя.

По словам главы ЦБ, говорить об устойчивом замедлении инфляции пока нельзя.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что рост цен на туристические услуги заметно повлиял на инфляцию в России в июне.

"Зарубежные [туристические] направления открыты лишь частично, а инфраструктура российских курортов пока не готова принять весь поток туристов. В итоге резкий рост цен на туристические услуги тоже внес вклад в повышение инфляции в июне", - сказала она.

По ее словам, в первой половине июля 2021 года появились первые признаки ослабления инфляционного давления, хотя об устойчивом замедлении инфляции говорить пока рано. При этом она отметила, что инфляционные ожидания граждан продолжили расти в июле. По ее словам, мириться с высокими инфляционными ожиданиями россиян нельзя, иначе прийдется сильно повышать ключевую ставку.

Ранее kp.ru сообщил, что ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% годовых.