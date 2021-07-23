Опрос: большинство россиян не поддерживают однополые браки

Опрос показал, что большинство россиян не поддерживают однополые браки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

75 жителей России отрицательно относятся к однополым бракам. Об этом следует из итогов исследования ВЦИОМ.

- К однополым бракам большинство россиян относятся отрицательно (75%, наименьшее значение наблюдалось в 2005 году - 59%, наибольшее - в 2015 году, 80%). Чаще других категорично не согласны с данным правом мужчины и люди в возрасте от 35 лет (свыше 65%). Полностью поддерживают право на официальную регистрацию однополых браков 5% опрошенных, еще 7% - скорее согласны с такой позицией. Респонденты от 18 до 24 лет чаще других согласны с правом однополых пар на официальные отношения (39%), — говорится в тексте исследования.

При этом 31% респондентов считают, что сексуальная ориентация — это личное дело каждого. Еще 23% россиян думают, что представители ЛГБ-сообщества являются больными людьми и им необходимо лечение. 20% считают таких людей опасными.

Напомним, три четверти россиян уверены, что отношения нужно официально зарегистрировать. Больше всех на походе в загс настаивают люди старше 60. А для молодежи штамп в паспорте не так важен. Идеальной парой молодоженов россияне видят 27-летнего мужчину и девушку 24 лет. Каждый десятый категорически не принимает идею развода. Среди причин для расставания измены и непонимание только на втором месте. Лидирует вариант "бедность, отсутствие работы и невозможность прокормить семью".