Минобрнауки: Вектор для международного сотрудничества у России очень большой

В Минобрнауки заявили о готовности сотрудничать с другими странами в области арктических технологий Фото: Олег АДАМОВИЧ

Россия готова сотрудничать с другими станами в сфере науки. Об этом заявил директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки Вадим Медведев. Он отметил, что совместные международные проекты помогут проявить стране высокий научный потенциал.

«Мы готовы сотрудничать со всеми. У нас есть, например, программы исследований в области арктических технологий или жизнедеятельности человека вблизи Северного полярного круга. Так что вектор для международного сотрудничества у России очень большой, и в дальнейшем его роль будет только расти. Только таким способом можно соединить огромный масштаб нашей страны и ее высокий научный потенциал» , - цитирует Медведева NEWS.Ru.

Представитель Минобрнауки добавил, что на сегодняшний день наибольшее внимание в стране уделяется комплексным научно-технологическим программам полного инновационного цикла.

«Приоритетные задачи до 2030 года закрепляются на верхнем федеральном уровне соответствующими решениями. На сегодняшний день правительство организовало планомерную, большую работу по их достижению», - добавил Медведев.