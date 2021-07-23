В ЕС одобрили использование вакцины Moderna для детей с 12 лет

В Евросоюзе одобрили использование вакцины Moderna для детей с 12 лет Фото: REUTERS

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавирусной инфекции Moderna для детей с 12 лет.

- После оценки поступивших данных ЕМА может рекомендовать применение вакцины Moderna для подростков в возрасте от 12 до 17 лет… Применение вакцины у детей с 12 лет будет таким же, как и у остальных возрастных категорий: вакцина вводится двумя дозами в мышцу плеча с интервалом в четыре недели, — говорится в сообщении регулятора Евросоюза.

Сейчас в странах ЕС для вакцинации подростков с 12 лет уже применяется препарат от компаний Pfizer/BioNTech.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова заявила о невозможности спрогнозировать осложнения у детей после коронавирусной инфекции. По словам специалиста, осложнения могут проявиться по принципу "где тонко, там и рвется", то есть в тех местах, где организм был наиболее ослаблен. Также педиатр призвала с большим уважением относиться к вакцинации от коронавируса.