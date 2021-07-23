Полиция задержала экс-участника "Дома 2", посадившего 8-летнего сына за руль

В Москве задержали экс-участника "Дома 2", посадившего 8-летнего сына за руль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московская полиция задержала бывшего участника проекта "Дом 2" Антона Гусева, который посадил за руль своего восьмилетнего сына.

Ранее Гусев разместил у себя в Instagram ролик, где он сидит за рулем машины с ребенком на коленях. При этом мальчик частично управляет автомобилем.

- Сотрудниками столичной Госавтоинспекции совместно с коллегами из ГИБДД Московской области установлен и задержан водитель автомобиля «Мерседес», посадивший своего 8-летнего сына за руль, — говорится в сообщении Госавтоинспекции Москвы.

Также отмечается, что в отношении Гусева составлен ряд административных материалов за нарушение ПДД.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина напала на сотрудницу полиции, которая вступилась за ребенка. Вечером 20 июля 2021 года сотрудница МВД стала свидетельницей, как у дома 41, корпус 1 по Шуваловскому проспекту мать избивает своего ребенка палкой. Страж порядка решила заступиться за несчастного, но получила побои от его матери.