Мишустин поручил обеспечить жизнедеятельность регионов вблизи Транссиба из-за ЧП. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам контролировать обеспечение жизнедеятельности регионов, которые затронуло ЧП на Транссибе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьерам Виктории Абрамченко, Александру Новаку и Марату Хуснуллину, профильным министрам. Вице-премьеры должны будут контролировать восстановительные работы на месте ЧП, следить за тем, чтобы регионы не испытывали проблем с продовольственными продуктами.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что из-за начавшихся мощных ливней на Дальнем Востоке подмыло обе ветки Транссибирской магистрали. В результате в Сретенском районе Забайкальского края обрушился железнодорожный мост, движение поездов было остановлено.

В РЖД сообщили, что поезда с продовольствием направлены в обход зоны ЧП по БАМу.