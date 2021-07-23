Лавров: Запад не любит Россию за ее независимость

Сергей Лавров заявил, что Запад не любит Россию за ее независимость Фото: REUTERS

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров считают, что западные страны не любят Россию за ее независимую позицию.

На вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы" министр заявил, что иллюзии Запада о РФ после развала СССР были развеяны. Лавров подчеркнул, что у России есть своя история и достоинство.

- Вот это раздражение тем, что Россия "не оправдала ожиданий" и занимает независимую позицию... особенно, когда Запад хочет диктовать всем остальным, а не договариваться со всеми остальными... это, к сожалению, будет проявляться и дальше, — заявил Лавров.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что Москве пока не поступали просьбы от западных стран о сертификации их вакцин от коронавирусной инфекции в России. Как уточнил министр, вопросы о регистрации и запуске Россией западных вакцин на территории страны будут решать российские санитарные власти. Вместе с тем министр отметил, что Москва открыта к переговорам с Европой о взаимном признании препаратов от COVID-19.