РЖД организовали доставку социально значимых грузов по БАМу в обход зоны ЧС на Транссибе

РЖД организовал доставку социально значимых грузов по БАМу в обход зоны ЧС на Транссибе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В РЖД сообщили, что доставка социально значимых грузов организована по БАМу в обход зоны ЧС в Забайкалье. Об этом сказано на официальной странице РЖД в Telegram-канале.

Отмечено, что продукты питания, топливо для предприятий энергетики и ЖКХ, бензин, авиатопливо и другие жизненно необходимые грузы будут доставлены альтернативным маршрутом.

"Байкало-Амурская магистраль, по сути, является дублером Транссибирской магистрали. Но, к сожалению, перенаправить на нее все грузы невозможно, сегодня она и так работает на пределе своих возможностей. Именно поэтому развитие магистрали не прекращается", - отметили в компании.

Так же РЖД доставят пассажиров отмененных в Забайкалье поездов самолетами.

Ранее kp.ru сообщал, что из-за сильных ливней на Дальнем Востоке подмыло обе ветки Транссибирской магистрали. В результате в Сретенском районе Забайкальского края обрушился железнодорожный мост, движение поездов было остановлено.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам лично взять на контроль обеспечение жизнедеятельности регионов, которые затронуло ЧП.