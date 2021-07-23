Синоптики предупредили о возвращении жары в Москву 28 июля 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возвращении жары в Москву.

По прогнозам синоптика, столбики термометра поднимутся до 32 градусов уже 28 июля.

«Первая половина недели будет солнечная, сухая и теплая, ветер поутихнет до штилевого. Столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной отметки. Это позволит воздуху постепенно прогреться», — сказал Тишковец в эфире радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 23 июля.

Синоптик рассказал, что в воскресенье на этой неделе температура воздуха составит +20…+25 градусов, а уже в понедельник на термометрах будет к +22...+27 градусов, во вторник — температура поднимется до +25…+30, и в среду жителей столицы ожидает +27...+32 градусов, что на семь градусов выше климатической нормы. Но по его словам, жаркий период будет не долгим. Уже в четверг температура начнет понижаться до климатической нормы июля — +22...+27 градусов.