Минюст РФ признал издание The Insider* иноагентом

Министерство юстиции РФ признало издание The Insider* иноагентом. Фото: ГЕОДАКЯН Артем/ТАСС

Министерство юстиции России включил в реестр иностранных агентов латвийское юридическое лицо The Insider SIA, являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

Также в список попали несколько российских журналистов. Среди них — Софья Гройсман, Михаил Рубин, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексея Постернак.

Ранее генеральная прокуратура признала работу НПО "Проект Медиа"** нежелательной в России. Ведомство посчитало, что деятельность организации угрожает "конституционному строю и безопасности" России. Данную информацию передают в Министерство юстиции, ведомство должно будет включить организацию в соответствующий список.

До этого ранее генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность четырех иностранных неправительственных организаций, в числе которых "Фонд Ходорковского"**.

*Признано СМИ-иноагентом

**Организация, чья деятельность признана нежелательной в России