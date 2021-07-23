В Госдуме оценили требования Киева к Западу после запуска "Северного потока — 2"

В Государственной думе оценили требования Киева к Западу после запуска "Северного потока — 2" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Государственной думы Игорь Ананских оценил заявление Киева, что Украина должна получить гарантии сохранения транзита после запуска газопровода "Северный поток — 2".

- Странно, что об этом говорит вице-премьер, потому что контракт на прокачку — это коммерческий контракт между одной коммерческой организацией и другой коммерческой организацией, поэтому понятно, что коммерческие организации работают на основе рыночных отношений, — цитирует депутата RT.

Он добавил, что "Газпром" заинтересован в сотрудничестве с Украиной.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, какую компенсацию украинская сторона должна получить в случаи завершения проекта газопровода "Северный поток – 2". Среди требований, "в первую очередь" вице-премьер назвала пакет энергетических решений, который, как она отметила, будет гарантией "сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта".