ЕСПЧ получил межгосударственную жалобу России на Украину

ЕСПЧ получил российскую межгосударственную жалобу на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил получение межгосударственной жалобы России на Украину за нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ).

- Правительство России 22 июля 2021 года направило межгосударственную жалобу против Украины в соответствии со статьей 33 ЕКПЧ. Это первая межгосударственная жалоба, направленная Россией, — сообщили в суде.

Также отмечено, что жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21.

Напомним, РФ подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу на Украину. Нарушения, которые описаны в данной жалобе, относятся к событиям, которые последовали за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. В жалобе отмечено, что Особо отмечено, что правоохранительные органы Украины отказались расследовать и расстрел "Небесной сотни" на Майдане, и поджог десятков людей в "Доме профсоюзов" в Одессе.