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В мире23 июля 2021 18:41

Китай введет санкции против экс-министра торговли США

В список попали еще два американца и одна НКО
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Китай введет санкции против бывшего министра торговли США

Китай введет санкции против бывшего министра торговли США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Пекин введет санкции против бывшего министра торговли Соединенных Штатов Америки Уилбура Росса.

Также в список попали председатель Американо-китайской комиссии в сфере экономики и безопасности при Конгрессе США Кэролин Бартоломью, заместитель главы Исполнительной комиссии Конгресса США по Китаю Джонатан Стиверс, НКО Национальный демократический институт по международным вопросам и другие лица.

В марте 2021 года Китай ввел санкции против Великобритании. Ограничения коснутся девяти подданных Соединенного Королевства и четырех британских организаций, которые Пекин счел во "лжи и дезинформации" о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В заявлении министерства иностранных дел Поднебесной говорилось, что лицам, в отношении которых Пекин ввел санкции, и членам их семей отныне запрещен въезд на территорию КНР.