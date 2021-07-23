В Китае зафиксированы три случая птичьего гриппа H5N6 у людей, один с летальным исходом

В Китае зафиксированы три случая заражения людей птичьим гриппом, один с летальным исходом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Органы здравоохранения Гонконга сообщили в пятницу, 23 июля, ссылаясь на уведомление, полученное по официальным каналам от коллег из материкового Китая, о трех случаях заражения людей вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6 на юго-западе КНР. Сказано, что один человек умер.

Жертвой инфекции стала 51-летняя женщина из уезда Сюаньхань провинции Сычуань. Отмечается, что сельчанка контактировала с живой птицей. Второй случай отмечен в уезде Кайцзян этой же провинции, где 57-летний пациент госпитализирован в критическом состоянии. В больнице с таким же диагнозом находится 66-летний житель Чунцина.

Первое в мире заражение человека штаммом вируса H5N6 было зафиксировано в мае 2014 года в юго-западной провинции Сычуань. Число таких случаев в Китае с тех пор достигло 35.