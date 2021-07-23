ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса далека от завершения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной организации здравоохранения сказано, что пандемия коронавирусной инфекции далека от завершения. Также отмечен рост заболеваемости в европейских странах из-за дельта-штамма.

- Это означает прохождение полного курса вакцинации, как только представится возможность, а также необходимость сохранять физическую дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и носить маски, где это нужно, — сказал глава ECDC Андреа Аммон.

Также организации призвали наращивать темпы вакцинации, так как прививка защищает от тяжелого течения болезни и смерти.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что главной целью Организации в борьбе с коронавирусом является вакцинация 70% населения Земли к сентябрю 2022 года. По его словам, только так можно "положить конец пандемии".Он отметил, что для итого, чтобы реализовать эту цель и уже через год с небольшим привить от коронавируса 70% человечества, Организации понадобится 11 миллиардов доз вакцин.