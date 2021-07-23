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Политика23 июля 2021 19:13

Медведев назвал ритуальными танцами заявления о санкциях против "Северного потока — 2"

Сделка Германии и Соединенных Штатов лучше, чем попытки "уничтожить вполне состоявшийся и очень важный для Европы проект", считает политик
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Медведев назвал ритуальными танцами заявления о санкциях против "Северного потока — 2"

Дмитрий Медведев назвал ритуальными танцами заявления о санкциях против "Северного потока — 2"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал ритуальными танцами заявления о возможных санкциях против газопровода "Северный поток — 2".

- Это такой ритуальный танец, исполняемый европейскими политиками, а с другой стороны — американскими, чтобы признать факт того, что "Северный поток-2" состоялся, — цитирует политика "Интерфакс".

Медведев добавил, что сделка Германии и Соединенных Штатов лучше, чем попытки "уничтожить вполне состоявшийся и очень важный для Европы проект". Он напомнил, что Вашингтон сам хотел поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, какую компенсацию украинская сторона должна получить в случаи завершения проекта газопровода "Северный поток – 2". Среди требований, "в первую очередь" вице-премьер назвала пакет энергетических решений, который, как она отметила, будет гарантией "сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта".