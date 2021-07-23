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В мире23 июля 2021 19:25

Жительница Польши продала свою "цифровую любовь" за 18,5 млн рублей

Девушка не уточнила, что именно приобрел неизвестный
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Блогер из Польши продала свою "цифровую любовь" за 18,5 млн рублей. Фото: Instagram

Блогер из Польши продала свою "цифровую любовь" за 18,5 млн рублей. Фото: Instagram

Блогер из Польши Марта Рентел продала свою "цифровую любовь" в формате NFT — невзаимозаменяемого токена. Об этом сообщил Daily Mail.

Девушка рассказала, что неизвестный заплатил ей 250 тысяч фунтов стерлингов. Он также получил возможность пообедать с блогером.

- Любовь может быть физической, платонической или цифровой — каждая из них подлинная, как все другие наши чувства. Я хочу быть новатором и создавать будущее, — заявила Рентел.

При этом она не уточнила, что именно приобрел мужчина. По мнению специалистов, это могут быть личные фото и видео девушки.

Ранее коллекцию "цифрового искусства" канадской певицы Клэр Элиз Буше, более известной как Grimes, выкупили за 5,8 миллиона долларов. Артистка организовала продажу четырех цифровых рисунков, созданных совместно с братом, профессиональным цифровым художником Маком Баучером. Коллекция продавалась на площадке Nifty Gateway. Все рисунки были раскуплены за 20 минут.