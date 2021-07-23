Генерал СБУ заявил о двух плохих сценариях по Донбассу

Генерал СБУ Василий Вовк заявил о двух плохих сценариях по Донбассу Фото: REUTERS

Генерал-майор Службы безопасности Украины в отставке Василий Вовк сообщил о двух плохих сценариях по Донбассу.

- Я склоняюсь к тому, что если выбирать между тем, чтобы отказаться от Минских соглашений и всяких формул, и тогда нас "кидают" США и Европа и оставляет нас один на один с Россией, то лучше выбрать вариант, который менее опасный — совершать действия по выполнению этой формулы, — сказал эксперт в эфире канала "Наш".

Он добавил, что оба варианта могут привести в масштабному вооруженному конфликту на востоке страны или к гражданской войне в Киеве.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за одобрения Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения Донбасса к запланированным на сентябрь выборам в Государственную думу РФ. В ведомстве призвали международное сообщество осудить такой шаг со стороны Москвы и не признавать результаты выборов на данной территории, а также «усилить политико-дипломатическое давление» на Россию.