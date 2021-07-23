Захарова: Россия не будет легитимизировать "беглых белорусских оппозиционеров"

Официальный представитель МИД РФ также заметила, что представители белорусской эмиграции не предлагают конструктивной объединительной повестки по преодолению кризиса в стране. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена способствовать легитимизации белорусских оппозиционеров, которые бежали из страны.

"У нас нет желания способствовать легитимизации беглых белорусских оппозиционеров. Внутренние процессы Белоруссии - это внтурибелорусские процессы. К сожалению, представители белорусской эмиграции, включая Тихановскую, не предлагают конструктивной объединительной повестки по преодолению кризиса в стране. Они еще и игнорируют предпринимаемые Минском шаги по конституционной реформе, что является важным для государства", - сказала Захарова на брифинге.

По словам дипломата, оппозиционные силы делают все, чтобы раскачать ситуацию в Белоруссии и нанести ущерб экономике республики.

Она отметила, что "за якобы самостоятельными политическими деятелями Белоруссии стоят силы, совершенно с Белоруссией не связанные", которые организуют полностью быт, деятельность, финансирование, политическую активность.

"Говорить надо в данном случае о тех силах, которые рекрутировали из рядов граждан Белоруссии выгодные фигуры для проведения собственной повестки", - подчеркнула Захарова.

Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года в республике началась волна протестов. Оппозиционные силы страны призвали европейское сообщество обратить внимание на устоявшуюся власть. Так, президент Александр Лукашенко и некоторые приближенные к нему лица подверглись европейским санкциям.