Минтруд рекомендовал работодателям давать выходной сотрудникам для вакцинации от COVID-19

Минтруд России рекомендовал работодателям давать выходной сотрудникам для вакцинации от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минтруд и Роспотребнадзор заявили, что работодатель на свое усмотрение может давать выходной день сотруднику для вакцинации от коронавирусной инфекции.

- Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: <...> предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам для прохождения вакцинации (на усмотрение работодателя), — говорится в заявлении ведомств.

Ранее россияне назвали главные причины, по которым они чаще всего отпрашиваются с работы. 44% респондентов основной причиной назвали посещение врача. Отмечается, что еще 22% россиян чаще всего берут отгул, чтобы остаться с детьми. Другие 20% отпрашиваются с работы из-за плохого самочувствия. 18% опрошенных рассказали также, что могут отпроситься с работы из-за вызова мастера по дому или из-за ожидания срочной доставки.