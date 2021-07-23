Минтруд и Роспотребнадзор: для коллективного иммунитета необходимо 80% привитых или недавно переболевших

Минтруд России заявил о необходимости привить от коронавируса 80% сотрудников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минтруд России и Роспотребнадзор заявили о необходимости привить от коронавирусной инфекции 80% сотрудников.

- Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад), не привитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих, — гласит текст заявления.

Ранее Минтруд и Роспотребнадзор заявили, что работодатель на свое усмотрение может давать выходной день сотруднику для вакцинации от коронавирусной инфекции. Также ведомства призвали организовать разъяснительную работу с коллективом.

Напомним, в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной организации здравоохранения сказано, что пандемия коронавирусной инфекции далека от завершения. Также отмечен рост заболеваемости в европейских странах из-за дельта-штамма.