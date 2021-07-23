Минтруд рекомендовал переводить на удаленку сотрудников с противопоказаниями к прививке от COVID-19

Минтруд России рекомендовал переводить на удаленку сотрудников с противопоказаниями к прививке от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минтруд и Роскомнадзор рекомендовали работодателям переводит на удаленку сотрудников с противопоказаниями к вакцине от коронавирусной инфекции.

- В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации. Таким правом преимущественно необходимо воспользоваться в отношении работников, имеющих противопоказания к проведению профилактической прививки, — гласит текст документа.

Ранее ведомства заявили, что работодатель на свое усмотрение может давать выходной день сотруднику для вакцинации от коронавирусной инфекции, а также призвали организовать разъяснительную работу с коллективом.

Кроме того, они заявили о необходимости привить от коронавирусной инфекции 80% сотрудников. Не привитые или имеющие противопоказания должны составлять не более 20% от общего состава штата.