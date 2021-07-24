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Общество24 июля 2021 0:15

Минтруд разрешил отстранять работников без документов о прохождении вакцинации

В ведомстве объяснили, почему люди могут быть отстранены от работы без сохранения заработной платы
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Минтруде и Роспотребнадзоре разъяснили, может ли работодатель отстранять от работы сотрудников, которые не прошли процедуру вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

В ведомствах рассказали, что если сотрудник не предоставил в определенный срок документ о прохождении прививки, то его следует приказом отстранить от работы. Причем в данном случае работодатель имеет право на время лишить человека работы без сохранения заработной платы.

Однако это правило касается только тех работников, у которых нет медицинских противопоказаний для вакцинации.