Минтруд разрешил отстранять работников без документов о прохождении вакцинации

В Минтруде и Роспотребнадзоре разъяснили, может ли работодатель отстранять от работы сотрудников, которые не прошли процедуру вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

В ведомствах рассказали, что если сотрудник не предоставил в определенный срок документ о прохождении прививки, то его следует приказом отстранить от работы. Причем в данном случае работодатель имеет право на время лишить человека работы без сохранения заработной платы.

Однако это правило касается только тех работников, у которых нет медицинских противопоказаний для вакцинации.