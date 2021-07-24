Посольство России в Токио призвало МОК исправить карту на сайте

Международному олимпийскому комитету (МОК) следует исправить карту, где Крым включен в состав Украины. Об этом заявили в посольстве РФ в Токио.

- Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт. Исходим из того, что МОК и оргкомитет токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью, - говорится в сообщении российского дипведомства в посте в Facebook.