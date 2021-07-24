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Спорт24 июля 2021 2:55

Посольство России в Токио призвало МОК исправить карту на сайте

В дипведомстве напомнили, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно и бесповоротно закрыт
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Международному олимпийскому комитету (МОК) следует исправить карту, где Крым включен в состав Украины. Об этом заявили в посольстве РФ в Токио.

- Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт. Исходим из того, что МОК и оргкомитет токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью, - говорится в сообщении российского дипведомства в посте в Facebook.