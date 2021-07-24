Сенатор Пушков назвал США "отступающей сверхдержавой"

Российский сенатор, член Совета Фдерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о намерении США согласовать вывод американских войск из Ирака до конца текущего года.

По его мнению, Штаты стали "отступающей сверхдержавой", а американский лидер Джо Байден продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа, сокращая американское военное присутствие на Среднем Востоке.

- Администрации разные, логика одна: США не "вытягивают" широкого военного присутствия сразу в нескольких странах мира. Не менее важно, что оно дорого стоит, но не приносит прямых выгод. Этот тренд начался с [Барака] Обамы и продолжается до сих пор, -высказалася по этому поводу Пушков.