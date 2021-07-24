В России камеры будут следить за водителями, которые говорят по телефону за рулем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты МВД России намерены распространить на другие регионы страны практику видеофиксации использования водителями сотовых телефонов за рулем, которая до этого была применена только в Москве.

В ведомстве пояснили, что места для установки камер будут определены после анализа аварийности участков.

- Места установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, имеющих возможность фиксировать нарушения правил применения ремней безопасности и использования мобильных устройств во время движения, определяются в том числе на основании анализа аварийности и выявленных правонарушений, - рассказали в ведомстве ТАСС.

Если говорить о статистике, то по последним данным выявления по камерам водителей, которые не пристегиваются в авто и использующих во время движения машины телефон в Москве, было выписано порядка 56 тысяч штрафов.