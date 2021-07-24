Последние новости на утро 24 июля 2021: Минтруд уточнил правила отстранения отказавшихся от вакцинации сотрудников

Важные новости утра Фото: Shutterstock

Последние новости на утро 24 июля 2021 года.

В Минтруде и Роспотребнадзоре разъяснили, может ли работодатель отстранять от работы сотрудников, которые не прошли процедуру вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В ведомствах рассказали, что если сотрудник не предоставил в определенный срок документ о прохождении прививки, то его следует приказом отстранить от работы. Причем в данном случае работодатель имеет право на время ограничить выход человека на рабочее место без сохранения заработной платы.

Россиянка Анастасия Галашина завоевала "серебро" на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по стрельбе из винтовки с 10 метров. Это первая медаль команды сборной России на состязаниях.

Хорошие новости для путешественников: Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией. Также с 9 августа РФ разрешает полеты в Бахрейн, Доминикану и Молдавию. С этого же числа будет увеличено число рейсов в Сирию и Египет.

Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) выявили новый штамм коронавирусной инфекции, который был обнаружен у британцев. Пока эксперты зафиксировали только 16 случаев инфицирования мутацией B.1.621.

Профессор Анча Баранова рассказала, почему Россия первая запустила программу ревакцинации, а США и Европа пойдут по ее стопам. Известный специалист в эфире Радио “Комсомольская правда” объяснила, чем отличается реакция отечественной и западных системы здравоохранения на ситуацию с коронавирусом.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 4 июня "О неотложных мерах относительно углубления интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора". Речь идет о подготовке страны к членству в составе НАТО, поскольку для государства это является "сверхважной государственной задачей".