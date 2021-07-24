Врач рассказал о возможных осложнениях у детей после коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал о возможных осложнениях, которые могут возникнуть у детей после перенесенной коронавирусной инфекций. Среди них специалист назвал потерю памяти, когнитивные нарушения, а также болезни сердца и желудочно-кишечного тракта.

Как уточнил эксперт, согласно исследованиям шведских учёных, осложнения могут развиваться у 30 процентов детей. При этом отмечается более 60 возможных вариантов последствий COVID-19 у детей.

По его словам, несмотря на то что у детей в целом заболевание протекает в легкой форме, у них могут наблюдаться поражения почек, сердца, эндокринной железы, а также головного мозга и желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, у ребенка может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром, который проявляется через три–четыре недели после коронавируса. Данный синдром поражает сразу несколько органов и систем, в том числе и головной мозг. Отмечается, что особенно подвержены риску развития этого синдрома дети с лишним весом.

«Точно так же, как и у взрослых, у детей в постковиде могут отмечаться потеря памяти, когнитивные нарушения и ещё целый букет из 16 неврологических и психических заболеваний», - приводит ТАСС слова врача.

Горелов подчеркнул, что осложнения могут наблюдаться у каждого третьего ребёнка, поэтому взрослым необходимо прививаться от COVID-19, чтобы снизить риск заражения собственных детей.