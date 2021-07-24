Аналитики сообщили о росте среднего чека платежа за ЖКУ в России Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Расходы россиян на оплату жилищно-коммунальных услуги (ЖКУ) в первом полугодии текущего года выросли. Согласно результатам исследования банка «Русский стандарт», сумма среднего чека возросла на 11 процентов и составила 3 459 рублей.

Как передает ТАСС, по данным исследования, наибольшая средняя сумма платежа за ЖКУ в мобильном приложении кредитной организации в первом полугодии зарегистрировали в Тюмени, где в среднем за коммунальные услуги жители платили 4 446 рублей, а также Москве (3 518 рублей) и Санкт-Петербурге (3 002 рубля).

В банке назвали несколько возможных причин для роста среднего чека. Во-первых, аналитики отметили, что в прошлом году граждане провели локдаун на удаленной работе на дачах и в загородных домах, сократив тем самым потребление воды и электричества. Во-вторых, повлиять мог введенный на фоне пандемии коронавируса в апреле прошлого года запрет поставщикам услуг требовать от потребителей уплату пени и штрафов за просрочку платежей. Кроме того, зима в 2020 году была теплее, чем в 2021 году, что также позволило россиянам сэкономить на ЖКУ.

Напомним, ранее в Госдуме предложили ввести компенсации расходов населения за ЖКХ, а также рассматривается вариант со снижением тарифов за услуги.