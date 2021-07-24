Юрист: по новому закону отвечать за ущерб соседям будут и арендаторы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект закона «О внесении изменения в Жилищный кодекс РФ», который пока находится на рассмотрении Госдумы, направлен на ограничение использования помещений в многоквартирных домах для того, чтобы данное существование не мешало комфортному проживанию других граждан. Об этом рассказал управляющий партнёр компании «Позиция права» Егор Редин.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день арендатор не отвечает практически ни за что, и в том случае, если он будет оказывать негативное воздействие на соседей, наказать его будет невозможно.

Новый законопроект предусматривает, что за причинение ущерба общему имуществу или имуществу соседей лицами устанавливается принцип солидарной ответственности, что позволяет пострадавшей стороне обращаться в суд и требовать возмещения ущерба, в том числе от арендатора, если именно он является лицом, непосредственно причинившим ущерб.

«При этом собственник не лишается возможности возложить обязательства по компенсации понесённых им расходов по возмещению ущерба соседям на лицо, допущенное им в помещение (в договоре с этим лицом)», - приводит агентство ПРАЙМ слова юриста.