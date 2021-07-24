Генконсул Греции назвал сообщение о выдаче виз россиянам только при наличии билетов на рейс некорректным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный консул Греции в Москве Николаос Крикос назвал некорректной появившиеся в СМИ сообщение о том, что выдача шенгенских въездных виз в Грецию российским гражданам осуществляется только после предъявления билетов на прямой рейс.

По его словам, Генеральное консульство не давало инструкций визовым центрам о том, что они могут принимать заявления от граждан России только при наличии билетов на прямые рейсы. «Конечно, сами визовые центры по приему заявок не просили ничего подобного у наших друзей россиян», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Крикос отметил, что с ноября прошлого года до середины апреля 2021 года совместными решениями министров Греции был продлен запрет на въезд на территорию страны, однако данная мера не распространялась на постоянных жителей России и предусматривала возможность прямого авиасообщения.

Как отметил генконсул, все генеральное консульство и визовые центры по приему заявок предоставляют заявителям форму, так называемое «Важное уведомление», в котором говорится, что в связи с пандемией и появлениями новых штаммов остаются в силе или вводятся заново строгие ограничения.