Экс-генерал назвал конспирологией слухи о ликвидации ГИБДД Фото: "КП" Архив

Последние резонансные дела в отношении сотрудников Госавтоинспекции не говорят о скорой ликвидации ведомства. Такое мнение высказал бывший генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов, отметив, что речь идет о нормальной борьбе с коррупцией.

«Мы не раз сталкивались с большими разоблачениями среди всяких чиновников. Это нормальная и естественная работа. То, что у нас дорожная полиция должна существовать, как существует она во всём мире, спору быть не может», - приводит РИА Новости слова экс-генерала.

Михайлов задался вопросом, кто будет заниматься делами сбитых пешеходов, аварий с большим количеством пострадавших и прочими, в случае ликвидации ГИБДД. Бывший генерал назвал все заявления о ликвидации ведомства «слухами и конспирологией».

Напомним, накануне начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, а также ряд его подчиненных были задержаны по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере - на общую сумму более 19 млн рублей. Позже Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев лишил должности начальника главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю Сергея Щеткина. В Кремле задержания правоохранителей в регионах назвали результатом борьбы с коррупцией.