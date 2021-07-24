В России не выявлено заражений вирусом гриппа H5N6 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России не зарегистрировано ни одного случая заражения человека вирусом гриппа H5N6. Об этом сообщил центр «Вектор». Об этом сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

В минувшую пятницу, 23 июля, органы здравоохранения Гонконга сообщили о выявлении на юго-западе Китая трех случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6, в том числе один - с летальным исходом.

«В Российской Федерации не зафиксировано ни одного случая заражения человека вирусом гриппа H5N6, и в настоящее время нет оснований говорить о возрастании риска возникновения таких случаев в будущем», - приводит ТАСС сообщение центра «Вектор»

В центре также сообщил, что, начиная с 2014 года, в мире было зарегистрировано 36 случаев заражения данным видом гриппом, из них 35 было выявлено в Китае, и один зафиксирован в Лаосской Народно-Демократической Республике. Уточняется, что во всех случаях вирус не передавался от человека человеку.