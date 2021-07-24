Верующие почитают память святой Ольги

День святой Ольги в 2021 году празднуют 24 июля. В этот день православная церковь чтит память равноапостольной великой княгини киевской – Ольги, которая родилась около 890 года, и была женой киевского князя Игоря Рюриковича.

После смерти Игоря от рук древлян, Ольга возглавила Киевскую Русь, жестоко отмстив племенам древлян за смерть мужа. Княгиня заманила их послов в ловушку, в которой предателей ждала мучительная смерть - быть закопанными заживо.

Отмечается, что Ольга была одной из правительниц, которая способствовала распространению христианства на землях Киевской Руси. Христианство княгиня приняла в Константинополе в 955 или 957 году. Крестили ее под именем Елены сам император Константин VII Багрянородный (или его сын и соправитель Роман) и патриарх Феофилакт. Вернувшись в Киев, она попыталась приобщить к новой вере язычника Святослава, однако тот категорически отказался, опасаясь, что его с мирной религией засмеет дружина. Ольга же предрекла, что христианство все равно скоро придет на Русь, и оказалась права.

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