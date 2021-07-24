ЦИК исключил Павла Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму

Павел Грудинин Фото: REUTERS

В ходе заседания в субботу, 24 июля, Центризбиркома России принял решение об исключении из партийного списка на предстоящие думские выборы кандидат в Государственную думу от КПРФ, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин по причине непредставления ряда необходимых документов.

«Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Коммунистическая партия Российской Федерации", в количестве 344 человек», - говорится в постановлении ЦИК.

Как писал сайт kp.ru, ранее Ирина Грудинина, бывшая жена Павла Грудинина, направила письмо в Центризбирком с сообщением о том, что у кандидата от КПРФ есть доля в иностранной офшорной компании, которую он не представил в своей декларации при подаче документов. Как сообщил ее адвокат, бизнесмен является владельцем офшорной компании Bontro в Белизе, через которую он контролировал свои российские предприятия.

В ответ ЦИК напомнил, что гражданин России, который выдвигает свою кандидатуру на выборах депутата, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов закрыть свои счета, «прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов».