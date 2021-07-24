В России от коронавируса за сутки умерло 799 человек Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории России врачи зарегистрировали еще 799 летальный исход из-за последствий коронавирусной инфекции, что повторило максимальный показатель, зафиксированный 16 июля. Таким образом, всего с начала эпидемии жертвами инфекции на российской территории стали 153 095 заболевших. Такие данные в субботу, 24 июля, привел Оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Как писал ранее сайт kp.ru, за минувшие сутки в стране выявили 23 947 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией во всех 85 регионах страны. Таким образом, по состоянию на субботу, 24 июля, общее число инфицированных коронавирусом за весь период пандемии в России возросло до 6 102 469 человек.

Кроме того, согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа полностью выздоровели еще 21 952 человека, а всего с начала пандемии - 5 471 956 пациента.