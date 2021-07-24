Финансист рассказала, что сделать для выхода на пассивный доход к 40 годам Фото: Ольга БОББ

Для того чтобы человек, который заканчивает обучение в вузе или недавно его окончил, через 20 лет мог не работать и жить на пассивный доход, нужно заниматься инвестициями, вкладывая в них по меньшей мере по 10 тысяч рублей ежемесячно. Такой совет дала финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова.

«Если предположить, что выбранные для инвестирования отрасли будут обгонять доходность фондового рынка, то для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10–12 тысяч рублей», - приводит слова эксперта «Известия».

Как отмечает Смирнова, когда бывший студент планирует создавать накопления на долгий срок, необходимо большую часть своих средств вкладывать в акции. Финансист советует в 20 с небольшим лет можно около 80 проценстов имеющихся денег инвестировать.

Кроме того, можно начинать вкладывать в «зелёные» акции, такие как экологические доктрины Европы и США при переходе на чистую энергетику через 30 лет, которые, по словам специалист, позволят взлететь акциям нынешних электроэнергетических компаний. Как считает эксперт, на сегодняшний день это перспективный вид вложений с заделом на будущее.

Небольшие суммы финансист советует инвестировать в индустрию видеоигр. Как она уточняется, средний возраст современного геймера - 34 года, что является периодом активного карьерного роста и платежеспособности. Около пяти процентов инвестиционного портфеля можно отдать под акции компаний, только выходящих на рынок.