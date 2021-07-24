Россияне просрочили за коммуналку рекордную сумму долга Фото: REUTERS

Россияне накопили рекордную просроченную задолженность перед организациями жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), несмотря на отмену моратория на штрафы за несвоевременные платежи. Этой весной доля задолженности достигла рекордного уровня с начала наблюдений, побив максимум мая прошлого года. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Согласно приведенным данным, на конец апреля 2021 года просроченная задолженность перед предприятиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), достигла 460,8 миллиарда рублей.

Как отмечается, за год этот показатель вырос на 6 процентов или на 28 миллиардов рублей. Рост к тому же периоду до пандемии 2019 года составил 21 процент.

На конец апреля текущего года просрочка по ЖКХ поднялась до максимального значения как минимум с 2018 года, когда Росстат стал отдельно выделять данный показатель в своих расчетах. Предыдущий пик просрочки пришелся на конец мая 2020 года, когда долги составляли 448 миллиардов рублей.

Данные за май и июнь 2021 года Росстат пока не опубликовала.

Напомним, ранее сообщалось, что расходы россиян на оплату жилищно-коммунальных услуги в первом полугодии 2021 года выросли, и согласно результатам исследования, сумма среднего чека возросла на 11 процентов, составив 3 459 рублей.