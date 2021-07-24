Всероссийскую перепись населения перенесли на период с 15 октября по 14 ноября 2021 Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Сроки проведения Всероссийской переписи населения были перенесены на период с 15 октября по 14 ноября текущего года. Об этом сообщили в Росстате, где уточнили, что новые сроки прописаны в проекте постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития.

«Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала регионов к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования (пройдет 19 сентября - ИФ)», - приводит «Интерфакс» пояснение Росстата.

Руководитель Росстата Павел Малков назвал перепись и голосование важными для страны и каждого гражданина проектами. «Но у каждого из них свои особенности, свой алгоритм организации», - уточнил.

Малков указал на необходимость переоборудовать помещения, а также наладить IT-инфраструктуру, которая обеспечивает защиту данных и передачу собранной информации в центр управления. «Людям надо время, чтобы немного отдохнуть и переключиться на новые задачи», - отметил он.

В ведомстве также заявили, что в пятницу, 23 июля, в координационном центре правительства под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова прошло совещание, в ходе которого Росстат по итогам проведенного анализа и консультаций с регионами озвучил новые сроки основного этапа переписи населения.