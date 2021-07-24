Путин поздравил российских школьников, победивших на Международной олимпиаде по физике

Владимир Путин поздравил российских школьников с победой на Международной олимпиаде по физике

Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников из России, победивших на Международной олимпиаде по физике. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

- Дорогие Денис, Матвей, Николай, Артемий, Данила! Поздравляю вас с блестящим, победным выступлением на Международной олимпиаде по физике. Искренне рад, что российская команда вновь продемонстрировала высочайший уровень подготовки, убедительно подтвердила лидерские позиции отечественной школы физики, — гласит текст сообщения российского лидера.

Путин заметил, что за золотыми медалями кроются талант, упорный труд и исключительная самоотдача. Глава государства пожелал, чтобы эти качества и дальше помогали школьникам в учебе, на будущей работе, и в жизни.

Напомним, школьники из России завоевали пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике. В ней приняли участие 360 учащихся из 76 стран мира. Ребята обновили рекорд выступлений прошлого года, когда каждый участник команды также завоевал золотую медаль. В этом году Международную олимпиаду по физике принимал Вильнюсский университет. В связи с пандемией коронавируса она прошла в дистанционном формате.